السبت 14 شوال 1446 ﻫ - 12 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون: لندفن الحرب للأبد ولتكن وحدتنا هي سلاحنا وسلاحنا هو جيشنا

منذ 6 دقائق
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. رويترز

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. رويترز

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه “لا بد ان نذكر آلاف الشهداء الذين سقطوا من كل لبنان وفي كل أنحائه منذ 13 نيسان 1975، وآلاف الجرحى الذين لا تزال جراحهم شاهدة، وآلاف العائلات التي لم تندمل جراحها بعد، والمفقودين الذين، هم وذويهم، سيبقون ضحايا الحرب الدائمين”.

وقال: “من واجبنا أن نكون قد تعلّمنا من الخمسين سنة الفائتة أن العنف والحقد لا يحلّان أي معضلة في لبنان، وأن حوارنا وحده كفيلٌ بتحقيق كل الحلول لمشاكلنا الداخلية والنظامية، وأنه كلّما استقوى احد بالخارج ضد شريكه في الوطن، يكون قد خسر كما خسر شريكه ايضاً، وخسر الوطن. وأننا جميعًا في هذا الوطن، لا ملاذ لنا إلا الدولة اللبنانية، فلا الأفكار التي هي اصغر من لبنان، لها مكانتها في الواقع اللبناني، ولا الأوهام التي هي اكبر من لبنان قدمت أي خير لأهلنا ووطننا”.

وشدد على أن “الدولة وحدها هي التي تحمينا، الدولة القوية، السيدة، العادلة، الحاضرة اليوم، وطالما أننا مجمعون على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه ان يُعرّض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب، فقد آن الأوان لنقول جميعا: لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية. وآن الأوان لنلتزم بمقتضيات هذا الموقف، كي يبقى لبنان”.

مواقف الرئيس عون جاءت في كلمة وجهها الى اللبنانيين عشية مرور 50 عاماً على احداث ” 13 نيسان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب سامي الجميل
    الجميل: حان الوقت كي يقتنع حزب الله ويسلم السلاح!
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: نحن على العهد والوعد.. النهوض بالبلد لا يكون إلا بوحدة اللبنانيين
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
    سلام سيشارك في ذكرى الحرب الأهلية في ساحة الشهداء غدًا

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
    إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
    "فن إدارة الصفقات".. ما سبب تراجع ترامب عن رسومه الجمركية؟
    لافتة على طريق المطار تحمل شعار "عهد جديد للبنان"
    صورة.. إحراق لافتة "عهد جديد للبنان" على طريق المطار!