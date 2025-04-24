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الرئيس عون: نؤكد على أهمية الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان

منذ 7 دقائق
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

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أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ “أهمية الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان والكرامة”.

وقال في الذكرى الـ 110 للإبادة الأرمنية: “اللبنانيون من أصل أرمني مثالٌ للانتماء الوطني الصادق، وكانوا دائمًا جزءًا لا يتجزأ من الهوية اللبنانية المتنوعة والغنية”.

كما واستقبل رئيس عون قائد القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو.

وشدّد عون، خلال اللقاء، على أنّ “الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي أخلتها إسرائيل”، مضيفاً أنّ “الانتخابات البلدية والاختيارية ستُجرى في كل الجنوب في 24 أيار المقبل”.

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