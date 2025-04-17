الرئيس عون: وفد قطري سيزور لبنان الأسبوع المقبل

هنّأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال جلسة مجلس الوزراء اللبنانيين بعيد الفصح المجيد، متمنياً أن “يعيده الله بالخير والبركة على لبنان واللبنانيين”.

وقدّم تعازيه لوزارة الدفاع وقيادة الجيش باستشهاد المعاون الذي سقط أثناء تفكيك ألغام ومواد متفجرة في نفق في منطقة صور، وشكر مديرية المخابرات والأمن العام على توقيف بعض أعضاء الخلية التي أطلقت صواريخ من جنوب لبنان.

وأشار الرئيس عون إلى “زياراته الميدانية لإدارة السير ومرفأ بيروت”، مؤكداً أن “الفساد والروتين الإداري يعالجان بالحكومة الإلكترونية”، داعياً إلى “التعاون مع وزارة الداخلية والوزارات المختصة لتفعيلها”.

وتحدث عن واقع جهاز السكانر في الجمارك، مشيراً إلى” ضعف فاعليته”، وقال: “إنّ هناك عرضاً مقدّماً من إحدى الشركات، ويجب الإسراع في استكمال هذه العملية لما لها من أثر إيجابي”.

وعرض رئيس الجمهورية نتائج زيارته إلى قطر، واصفاً اللقاء مع الأمير تميم بـ”المثمر والممتاز”، ومشيراً إلى “استعداد قطر لدعم المؤسسة العسكرية”.

وأعلن عن طلبه من قطر “زيادة استثماراتها في لبنان”، وكشف عن زيارة وفد قطري الأسبوع المقبل لبحث ملف الكهرباء. ودعا قطر، بصفتها عضواً في الكونسورتيوم، إلى “الإسراع في التنقيب عن الغاز”، وأشاد “بتجربتها في الحكومة الإلكترونية وبنجاح اللبنانيين في الاغتراب”.

وشدد على أن “الدول الداعمة للبنان تركز على الإصلاح”، مثنياً على” إنجاز الحكومة لمشروع قانون إصلاح المصارف الذي وقّعه وأحاله على مجلس النواب”. وأشار إلى “استعجال الرئيس نبيه بري لمناقشة قانون إصلاح المصارف، ما يُعطي “صدمة إيجابية” جديدة بعد سلسلة خطوات إيجابية منذ تأليف الحكومة”.

وتطرق الرئيس عون إلى الخلية التي تم ضبطها في الأردن، مشيراً إلى “اتصاله بالملك عبد الله الثاني، وتنسيق المخابرات اللبنانية مع الأردنية، وجهود وزير العدل في هذا الإطار”.

واذ شكر الحكومة على “إنجاز مشروعي قانون إصلاحيين”، تمنّى “التوفيق لوزير المال في زيارته للولايات المتحدة ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي”. وشدّد على “ضرورة إنجاز مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية في الوقت المناسب”، مشيراً إلى وجود “تراكمات لسنا نحن مسؤولين عنها الا اننا مسؤولون عن حلها”.

وتطرّق رئيس الجمهورية إلى ملف التعيينات، آملاً “إنجازها في مجلس الإنماء والإعمار قريبا، واستكمال التشكيلات القضائية والديبلوماسية دون تأخير، داعياً الوزراء المعنيين إلى “الجهوزية لاستكمالها”.