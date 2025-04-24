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الرئيس عون وقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2025 8:32 مساءً
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون (رويترز)

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أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الخميس أن الرئيس جوزاف عون وقّع قانون تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقرّه مجلس النواب في وقت سابق وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور.

وفي وقت سابق أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الصباحية اليوم قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وارجأ مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لاسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وكانت الجلسة التشريعية عقدت في مجلس النواب برئاسة الرئيس بري لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية في حضور الرئيس سلام والوزراء والنواب.

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