الرئيس عون وقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية

أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الخميس أن الرئيس جوزاف عون وقّع قانون تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقرّه مجلس النواب في وقت سابق وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور.

الرئيس عون وقّع مساء اليوم قانون تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّه مجلس النواب في وقت سابق اليوم، وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 24, 2025

وفي وقت سابق أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الصباحية اليوم قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وارجأ مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لاسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وكانت الجلسة التشريعية عقدت في مجلس النواب برئاسة الرئيس بري لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية في حضور الرئيس سلام والوزراء والنواب.