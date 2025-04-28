الرئيس عون يؤكد عزم الدولة على دعم وتطوير قطاع الطيران

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وفداً من المجلس التنفيذي لنقابة الطيارين اللبنانيين برئاسة آلان جون ديب.

وفي مستهل اللقاء، عرض ديب التحديات التي يواجهها الطيارون اللبنانيون، مشيرًا إلى تفانيهم في عملهم رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، مطالبًا بتطوير قطاع الطيران بما يحافظ على تاريخه العريق وسلامة الملاحة الجوية، ويضمن حقوق الطيارين ويحد من هجرتهم.

من جهته،أثنى الرئيس عون على “الانضباط والالتزام والمهنية العالية للطيارين اللبنانيين، الذين اثبتوا شجاعة عالية في خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وباتوا قدوة في التفاني في العمل في لبنان والعالم”.

وأكد لهم “وقوفه الى جانبهم في مواجهة تحديات عملهم، وعزم الدولة على تطوير قطاع الطيران في مختلف المجالات، لمواكبة مسيرة اصلاح مؤسسات الدولة والنهوض بالبلاد”.

الرئيس عون نوّه أمام وفد المجلس التنفيذي لنقابة الطيارين اللبنانيين، بقدرات الطيارين وتضحياتهم، خصوصًا خلال الحرب الأخيرة، مشدّدًا على أهمية سلامة الطيران، وحماية الحقوق، والاستفادة من الكفاءات والخبرات اللبنانية pic.twitter.com/FPQeUv8GC0 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 28, 2025