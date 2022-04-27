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الرئيس عون يحذر.. جهات في السلطة تهدف لتأزيم الوضع في لبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 3:16 مساءً
ميشال عون

ميشال عون

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إستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الأربعاء، وفداً من المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.

وقال عون أمام المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي: “مؤمن بقيامة لبنان وأعمل من أجل هذا الأمر، على أمل أن يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها”.

وأشار إلى أن “هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين”.

وأضاف، “هناك تقارير من قبل اخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هو في موقع السلطة”.

ومن جهته، أكّد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي شارل عربيد على أهمية توافر السيولة بالعملة الوطنية: لمشاركة الجميع في النقاش حول القوانين لا سيما “الكابيتال كونترول”.

كما وعرض الرئيس عون مع وزير المهجرين عصام شرف الدين الإصلاحات المالية والإدارية، وكيفية تقليص حجم الدين العام.
وصرّح وزير المهجرين عصام شرف الدين من بعبدا، قائلاً: “وضعنا دراسات اقتصادية حول تقليص الدين العام الذي نعتبره حلاً أساسياً لمشكلة الإيداعات وتعثر المصارف

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