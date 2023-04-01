الراعي استقبل الهيئة الادارية لنادي الحكمة الرياضي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الهيئة الادارية لنادي الحكمة الرياضي – بيروت برئاسة نائب رئيس النادي المحامي راغب حداد لوضع غبطته في أجواء النشاطات التي يقوم بها النادي في كرة القدم وكرة السلة وغيرهما.

وبعد اللقاء قال حداد: زيارتنا إلى بكركي لها رمزية خاصة وتعني الكثير لنادي الحكمة بكل أجهزته.

أضاف: هي زيارة معايدة بالأعياد المجيدة، وضعنا من خلالها صاحب الغبطة والنيافة في أجواء كل ما نقوم به من نشاطات رياضية واجتماعية، وشرحنا لغبطته حيثيات بقاء فريق كرة القدم في الدرجة الأولى وتحضيراته للموسم المقبل، كما وضعناه في الأجواء التي ترافق بطولة هذا الموسم لكرة السلة التي يعمل فريق نادي الحكمة لتصدرها وإحراز لقب البطولة.