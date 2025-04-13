الراعي: لا بد من التعلم من الحرب التي مزّقت حياتنا وشبابنا

ذكر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن “اليوم يصادف مرور خمسين سنة على الحرب التي مزقت حياتنا وشبابنا وشوّهت علاقتنا بلبنان، ولا بد من التعلم منها لأنه من لا يفهم أخطاءه يكررها، لذلك من الضروري تنقية الذاكرة لنتخطى ما حصل”.

وقال الراعي في أحد الشعانين: “لبنان يحتاج مستقبلاً يليق بتاريخه، لذلك لا بدّ من إعادة دراسة ما حصل والتصالح والتصارح حتى نتخطّى هذه المرحلة، تماماً كما نجحت بلدان أخرى في ذلك وهذه تُسمّى تنقية للذاكرة”.

وأضاف: “الأطفال يحملون أغصان الزيتون ليدلّوا على السلام في قلوبهم وتبريك الأغصان علامة السلام الآتي على أمل نشره في بيوتنا ووطننا”.