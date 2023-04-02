الأحد 11 رمضان 1444 ﻫ - 2 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي لسياسين الأمة: الضامن لل​سياسة​ الصالحة هو انتخاب رئيس

منذ 51 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

A A A
طباعة المقال

شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس عيد الشعانين على ان “السلطة هي خدمة ولا يُمكن أن تكون تسلّطاً والمسؤولون خدّام الناس للخير العام فالسياسيّ الحقيقيّ خادم وعندما لا يكون كذلك فهو سياسيّ سيّء بل ليس سياسيًّا لأنّ السياسة فنٌّ شريف لخدمة الخير العام”.

وأضاف: “السياسيّ مدعوّ ليُدمّر في ذاته خطيئة الفساد والمصالح الخاصة والأنانية و المكاسب غير المشروعة والتعدّي على المال العام وعليه أن يلتزم خدمة المحبّة والعدالة وخير المواطنين”.

وتابع:” ليعلم السياسيّون وعلى رأسهم نواب الأمّة أنّ ضامن السياسة الصّالحة هو انتخاب رئيس جمهوريّة لكي تنتظم معه المؤسّسات الدستوريّة”.

واشار الراعي الى ان “نستعدّ مع السادة النواب المسيحيين لخلوة روحية لنستمع معاً إلى كلام الله في تأمُّلَين ونُكرّس الباقي للصلاة والتأمل، وسنصلّي معاً من أجل لبنان وخلاصه من أزماته السياسية والإجتماعية والإقتصادية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا
    مفتي عكار: انجزوا الإستحقاقات واتركوا المواطن يعيش بكرامة
    طائرة استطلاع إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية
    طائرة استطلاع إسرائيلية تخرق الاجواء اللبنانية
    بكركي
    اللقاء الروحي بلا نتائج عملانيّة.. وتأثير بكركي يتضاءل رئاسيًّا

    الأكثر قراءة

    مؤشر قياس الزلازل
    زلزالان يضربان الأردن شمالي البحر الميت
    رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
    هذا ما سمعه فرنجية من "الأم الحنون"...
    الياس بو صعب
    ماذا يحصل بين باسيل وبو صعب؟