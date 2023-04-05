الراعي: ماذا فعلتم لانتخاب رئيس؟

عقدت الخلوة الروحية للنواب المسيحيين بدعوة من غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بيت عنيا – حريصا بمشاركة ٥٣ نائبًا.

وقد استهلت بحديث روحي للنائب البطريركي المطران أنطوان عوكر تحت عنوان “الخلاص بين عمل الله وأعمال المؤمن”.

وتغيّب عن الخلوة كل من النواب: سينتيا زرازير – ميشال معوض – بولا يعقوبيان – ملحم خلف – نجاة صليبا – أسعد درغام – الياس بو صعب – جهاد بقرادوني – سامر التوم – ميشال الدويهي – ميشال الياس المر.

بعد الخلوة، كان قداس الهي. واستهل البطريرك الراعي كلمته فيه قائلاً: “نرفع ذبيحة الشكر لله وقد خاطب كل واحد منكم من موقعه فقد استجاب لصلواتنا وعبر الشعب عن فرحته عن هذه المبادرة وعلق عليها امالا كبيرة”.

وشدد على ان “السياسة التي تمارس السلطة بطريقة خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالاخرين فتسحق الفقراء وتستغل الارض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور”.

وأضاف: “يقول البابا فرنسيس أن “السياسة التي تسعى لخلق مساحة شخصية وفئوية هي سيئة أمّا السياسة التي تضع خطة لمستقبل الأجيال فهي صالحة وفق مسألة تتوّج بالوقت يتغلّب على المساحة”.

وسأل: “بماذا جعلتم الشعب يتقدم، اي قوى ايجابية حررتم، ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية؟” داعيا النواب الى “التحلّي بصفات القديس توماس مور شفيع المسؤولين السياسيين واتباع مقولته “أنا خادم الملك الأمين ولكن خادم الله اولاً”.

وبعد انتهاء الخلوة وقبيل بدء القداس الإلهي في كنيسة سيدة لورد، التقطت الصور للبطريرك الماروني برفقة النواب المسيحيين من أمام مزار سيدة لبنان.