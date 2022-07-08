الرامي لصوت بيروت انترناشونال: نسبة الاشغال في المطاعم في عيد الاضحى بلغت ١٠٠٪؜

عشية عيد الاضحى المبارك يتوق اللبنانيون الى سماع خبر مفرح وسط الكم الهائل من الاخبار السيئة ان كان معيشياً او اقتصادياً او سياسياً.

ويأتي هذا الخبر من باب السياحة التي تبشر المعطيات باننا سنكون امام موسم سياحي واعد رغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها.

في هذا الاطار اكد رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان الموسم السياحي انطلق في لبنان مشيراً ان هناك حركة ناشطة في القطاع السياحي خصوصاً في القطاع المطعمي.

وعن نسبة الاشغال عشية عيد الاضحى لفت ان النسبة في المطاعم وصلت الى 100% وهناك حركة مغتربين كثيفة اضافةً الى عدد من الاردنيين و العراقيين و المصريين.

وأكد بأننا أمام صيف واعد كما تشير الحجوزات المثبتة مشيراً ان عدد الرحلات عبر مطار رفيق الحريري الدولي بلغ بين ١٢٠ و ١٣٠ رحلة يومياً متمنياً ان يعطي هذا الموسم جرعة اوكسجين للقطاع.

وقال القطاع المطعمي بكامل جهوزيته ليقدم افضل ما يكون من جودة ونوعية وخدمة مشيراً ان مروحة الاسعار الموجودة اليوم تقدم كل الاسعار حسب مستوى الخدمات اذ ان الرواد يختارون المطاعم والفنادق وبيوت الضيافة حسب ميزانيتهم.

وشدد ان هذا الصيف يشكل نوع من اثبات الوجود لنعيد لبنان الى الخارطة السياحية العالمية.

كما لفت الرامي الى ان قطاع الباتسيري والحلويات والشوكولا ناشطاً مشيراً ان الاسعار تتفاوت باتسسري واخرى لتكون متوفرة لكل الزبائن كلٌ حسب ميزانيته.

واذ تمنى الرامي ان يكون هذا الموسم ايجابياً بالرغم من كل الصعوبات وارتفاع الكلفة التشغيلية وكل المطبات قال لا نفكر بجني الارباح بل يهمنا ان نثبت وجودنا فنحن في مرحلة ادارة ازمة وصمود واثبات وجود متمنياً ان يثبت القطاع السياحي انه اول قطاع يتعافى متوقعاً ان تدخل السياحة في الصيف الى لبنان بين ٣ و ٤ مليار متأملاًان يعوا المسؤولين اهمية السياحة التي قد تكون بوابة خلاص لبنان مشددا على ضرورة ان تكون الاولوية للقطاع السياحي في أي خطة للدولة اللبنانية.