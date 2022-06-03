الرامي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: تعميم السياحة يزيد الدخل بالعملة الصعبة

رحب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي بالتعميم الصادر عن وزارة السياحة القاضي بالسماح للمؤسسات السياحية بشكل استثنائي واختياري إعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي لمدة أربعة اشهر.

وأكد الرامي ان هذا الامر يزيد الدخل بالعملة الصعبة خصوصاً في الموسم السياحي ويسمح بدخول الدولار مباشرةً الى القطاع السياحي بدلاً من ان يذهب الى الصرافين.

وقال: “ان هذا الامر يعزز قدراتنا في المؤسسات السياحية الذي ينعكس بدوره على العمال من اجل الحفاظ عليهم والتخفيف من هجرتهم”.

ولفت الرامي الى ان تعميم السياحة اختياري اذ يستطيع الزبائن الدفع بالليرة او بالدولار، مؤكداً ان الاسعار لم ترتفع، مشيراً إلى انه اذا انخفض سعر الصرف سيستفيد الزبائن واذا ارتفع ستحافظ المؤسسة السياحية على استقرارها المالي.

وشكر الرامي وزير السياحة وليد نصار على هذا القرار الجريئ الذي يساهم في المحافظة على المؤسسات السياحية خصوصاً واننا على ابواب موسم سياحي واعد، اذ ان المؤشرات والحجوزات تدل على مجيئ عدد كبير من المغتربين اضافةً الى السياح العراقيين والمصرييين و الاردنيين متوقعاً ان تدخل السياحة الى البلد هذه السنة بين ٣ و ٤ مليارات بينما ادخلت في العام الماضي حوالي مليار و ٢٠٠ دولار.

وتمنى الرامي ان تحصل مصالحة مع اخواننا العرب والخليجيين كي يعود السياح الخليجيين الى لبنان الذين طالما كانوا عنصر اساسي في السياحة اللبنانية.

وختم الرامي: “نحن على كامل جاهزية وحاضرين لتقديم كل الجودة والنوعية و الخدمة لا سيما في فصل الصيف، مشيراً إلى ان تعميم السياحة امر مهم جداً للقطاع السياحي اذ يؤمن ثبات المؤسسات السياحية و في الوقت نفسه اصبحت الصورة اوضح للسائح لأن الفاتورة بالدولار، وايضاً يمكن للبناني ان يدفع بالليرة اللبنانية، مشدداً على انه لا يمكن للمؤسسات السياحية الاستمرار في ظل (يويو) الدولار وهذا التعميم سيثبت الاسعار بالدولار فيرتاح الزبون عند النظر الى الفاتورة ما يحسن المراقبة و الشفافية ويرفع من مداخيل الدولة بالعملة الصعبة”.