السائقون العموميون يفكّون اعتصامهم أمام "الداخلية"

فكّ السائقون العموميون اعتصامهم الذي دام ثلاث ساعات، فاتحين الطريق أمام وزارة الداخلية.

وطالب السائقون خلال الاعتصام بايقاف “اللوحات الخصوصية – البيضاء” عن العمل “والدراجات النارية ضمن تطبيق “بول”، لافتين الى ان “هناك مشروعا في هذا الخصوص وهو نائم في الادراج ولا يحرك المسؤولون ساكنا في هذا المجال”.

وقالوا: “وزير النقل أرسل كتابا الى وزارة الداخلية لتحريك هذه القضية والحصول على حقنا لتأمين لقمة عيش كريمة لعائلاتنا، في ظل الازمات المستفحلة في البلد ولا طاقة لنا على تحملها مع استمرار ارتفاع اسعار المحروقات وجنون صرف سعر الدولار”.

وطالب المعتصمون بتحقيق هذه المطالب وتنفيذ القوانين.

يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للإعتصاب بالفيديو المرفق أدناه.