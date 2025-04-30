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السفارة الأميركية: انضمام الجنرال مايكل ليني إلى لجنة تنفيذ وقف الأعمال العدائية

منذ 7 ساعات
السفارة الأميركية في لبنان

السفارة الأميركية في لبنان

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أعلنت السفارة الاميركية في بيان أن “رئيس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز اجتمع مع القيادة اللبنانية وقيادة اليونيفيل في بيروت، برفقة الجنرال مايكل ليني، الذي انضم إلى اللجنة كقائد عسكري أميركي رفيع بدوام كامل في بيروت لمواصلة العلاقة القوية بين الجيشين اللبناني والأميركي”.

وقال: “أنا ممتنٌّ لفرصة المشاركة في هذه المهمة التي هي على هذا القدر من الأهمية، ومتفائل جدًا بالمستقبل. الجيش اللبناني معروف بكونه قوة فعّالة، وقد أظهرت لقاءاتي مدى التزامه بضمان السلام والاستقرار”.

وأضاف بيان السفارة: “سوف يعمل الجنرال ليني بشكل وثيق مع الجيش اللبناني واليونيفيل وفرنسا واللجنة الفنية العسكرية للبنان لتمكين الجيش اللبناني من توفير الأمن وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل. وإدراكاً لأهمية وقف الأعمال العدائية، سوف يبقى الجنرال جيفرز مهتمًا بلبنان فيما يقوم بدوره كقائد لقوات العمليات الخاصة الأميركية في بلاد الشام والخليج العربي وآسيا الوسطى”.

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