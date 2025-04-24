السفارة الإيرانية: أماني زار وزارة الخارجية لتفادي أي سوء فهم محتمل بشأن تصريحه

أوضحت السفارة الإيرانية في لبنان، أنّ السفير الإيراني مجتبى أماني قام زيارة إلى مقر وزارة الخارجية والمغتربين، حيث “قدم توضيحاتٍ للجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها مؤخرًا، مبيّنا أن مضمونها جاء عامًّا وشاملًا ينطبق على جميع الدول دون استثناء، بما فيها إيران”، والذي أشار فيه إلى مسألة نزع السلاح من الدول.

ولفت السفارة إلى أنّ “الزيارة أتت لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة. وأوضح سعادة السفير أماني ضرورةَ الحيلولة دون تمكين الأعداء من ايقاع الفرقة بين إيران ولبنان، معتبرًا أن اليقظة والتعاون هما الضمانة لدرء مثل هذه المحاولات”.

كما أكد السفير الإيراني “حرصَ الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابت على دعم استقلال الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرار وامنها، واستعداد إيران الكامل لتعزيز الدعم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات”، وأبدى السفير أماني “استعداد الجمهورية الإسلامية الدائم المضي قُدمًا لتفعيل العروض الإيرانية المقدمة في هذا الإطار، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.

وحضر أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة.

والتقى أماني الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه ضرورة التقيّد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها إتفاقية فيينا.