الثلاثاء 24 شوال 1446 ﻫ - 22 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفارة البابوية تفتح سجل التعازي بالبابا من الأربعاء إلى السبت بمقرها في حريصا

منذ 36 دقيقة
صورة للبابا فرانسيس معروضة في مقر السفارة البابوية (سفارة الفاتيكان)، في بغداد، العراق، 22 أبريل/نيسان 2025. رويترز

صورة للبابا فرانسيس معروضة في مقر السفارة البابوية (سفارة الفاتيكان)، في بغداد، العراق، 22 أبريل/نيسان 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

اعلنت السفارة البابوية في لبنان فتح سجل التعازي بالبابا فرنسيس من الاربعاء 23 الحالي الى السبت 26 منه، بمقرها في حريصا، واصدرت بيانا جاء فيه:

“ببالغ الأسى والحزن المفعم بالرجاء في القيامة تنقل السفارة البابوية في لبنان الى وسائل الاعلام المختلفة الخبر الحزين برحيل قداسة البابا فرنسيس من هذا العالم الى بيت الأب السماوي، بعد 12 سنة من الحبرية على كرسي القديس بطرس.

سيفتح سجل التعازي في الكرسي الرسولي في حاريصا، من الاربعاء 23 الى السبت 26 نيسان /ابريل 2025، من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء”.

وتوفي البابا فرنسيس الإثنين إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية القلبية، وفق شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان.

وجاء في وثيقة الوفاة التي وقعها مدير إدارة الصحة والنظافة في الفاتيكان أندريا أركانجيلي أن الوفاة “تم تأكيدها من خلال تسجيل تخطيطِ كهربية القلب”، وقال “أعلن أن قداسة البابا فرنسيس (خورخي ماريو بيرغوليو) المولود في بيونس آيريس في الأرجنتين في 17 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1936، والمقيم في دولة الفاتيكان، مواطن الفاتيكان، توفي في الساعة 7.35 صباح 21 أبريل/ نيسان عام 2025 في شقته في مقر القديسة مارتا”.

كما أشارت شهادة الوفاة أيضاً إلى مشكلات صحية يعانيها البابا وهي “الفشل التنفسي الحاد خلال التهاب رئوي ثنائي متعدد الميكروبات، وتوسع القصبات الهوائية المتعدد، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
    مخزومي: المجتمع الدولي يربط مسألة مساعدة لبنان لإعادة الإعمار بتطبيق الـ1701
    النائب فريد البستاني
    البستاني من واشنطن: التعاون مع صندوق النقد لإجراء اتفاق واجب وضرورة
    مبنى مجلس النواب
    لجنة الإدارة والعدل كلفت نوابا درس صيغة لتعديل اقتراحي قانوني الوساطة القضائية

    الأكثر قراءة

    العاصفة الرملية تصل الى لبنان
    إعادة القلي بالزيت
    زيت الطهي والسرطان.. دراسة تكشف العلاقة بينهما
    عناصر من الجيش اللبناني
    هل تقبل واشنطن بسلاح الحزب وإيران داخل ترسانة الجيش؟