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السفير الإيراني في لبنان يصف مشروع نزع السلاح بـ "المؤامرة الواضحة"!

منذ 39 دقيقة
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني

السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني

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اعتبر السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، أن مشروع نزع سلاح حزب الله في المنطقة “مؤامرة واضحة” تستهدف أمن الدول واستقرارها، في إشارة إلى نزع سلاح حزب الله وتسليمه للدولة اللبنانية.

وحذر أماني في تصريح عبر منصة إكس “من أن الاستجابة لمثل هذه المشاريع تجعل الدول عرضة للهجمات والاحتلال”.

وأضاف:

“في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تضغط على دول أخرى لتدمير ترساناتها العسكرية تحت ذرائع مختلفة، وبمجرّد أن تستسلم تلك الدول، تصبح هدفاً سهلاً للهجوم، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا، نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء. إن حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال.”

ويرى مراقبون أن الخطاب الإيراني المتكرّر حول “الردع” يُستخدم لتبرير الإبقاء على سلاح حزب الله خارج إطار الدولة اللبنانية، يعمّق الخلاف الداخلي حول مفاهيم السيادة والشرعية، ويطرح تساؤلات حول دور طهران في رسم حدود القرار الأمني والسياسي في لبنان.

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