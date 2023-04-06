السنيورة: لأوسع تحرك عربيّ وإسلاميّ من أجل فضح "إسرائيل"

اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، في بيان، أنّ “إقدام قوات العدو الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى واعتدائها الصارخ والمدان على المصلين داخل الحرم القدسي، وذلك على مشهد من وسائل الإعلام التي التقطت صورًا للمئات من المصلين المقيدين بطريقة استفزازية ومذلة وغير إنسانيّة، هو الدليل القاطع على الاستخفاف الاسرائيلي الكبير بالقيم الإنسانية وبالقوانين الدولية وبالرأي العام العالمي والعربي والإسلامي، وبما يقدم في الوقت ذاته دليلًا إضافيًا على هذا الضعف والوهن العربي والإسلامي في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية”.

وقال السنيورة إنّ “استمرار القمع الاسرائيلي لأهالي القدس وللمصلين في الحرم القدسي الشريف في هذه الصورة الهمجية يؤكد إطاحة اسرائيل بكل القيم وتجاهلها لكل الحقوق العربية والإنسانية، ويحتم إطلاق أوسع حركة تضامن لدعم قضية الفلسطينيين في القدس وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بكل الوسائل الممكنة”، ودعا إلى “أوسع تحرك عربي وإسلامي من أجل فضح إسرائيل وحكومتها العنصرية، وبالتالي كبح جموحها واستبدادها”.

وختم “معبرًا عن تأييده للتحرك السياسي والدبلوماسي الذي بدأته جامعة الدول العربية وحضّه من أجل أن تتضافر الجهود العربية والدولية لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية”.