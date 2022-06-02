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السياحة بالدولار هذا الصيف؟

2 - يونيو - 2022
المطاعم

المطاعم

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أشار وزير السياحة وليد نصّار الى ان “المؤشرات التي حصلت عليها الوزارة من القطاع الخاص تشير الى ان فصل الصيف سيكون واعدًا جدًا من الناحية السياحيّة وعدد الوافدين سيكون كبيرًا”، مضيفًا “نُعوّل على وعي المجلس النيابي الجديد والسياسيين في استقرار لبنان من أجل استقطاب السيّاح”.

وتابع في تصريح “سأصدر تعميما اليوم يعطي المؤسسات السياحية حقها التسعير بالدولار أما الدفع فيكون بالليرة اللبنانية”.

وأضاف “من الأمور الايجابية التي نتجت عن كورونا هي السياحة البيئية والدينية الداخلية التي نشطت بشكل كبير وهنا دور وزارة السياحة بالتنسيق مع النقابات ووكالات السفر والسياحة لوضع رزم سياحية”.

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