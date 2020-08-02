بهاء الحريري في اتصال معايدة مع مشايخ الطائفة الدرزية: علاقتنا متينة مع من قدموا كل الدعم للبنان

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أجرى الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري إتصالاً هاتفياً بسماحة الشيخ نعيم حسن شيخ “عقل طائفة الموحدين الدروز “، و سماحة الشيخ أمين الصايغ “المرجع الروحي لطائفة الموحدين الدروز “، و سماحة الشيخ نصر الدين الغريب “شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز “، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الشيخ بهاء الحريري لهم ولكافة أبناء طائفة الموحدين الدروز الكرام في لبنان و العالم كل الخير و الصحة والعافية و أن يعبروا بلبنان إلى المستقبل الواعد بالأمل و الخير والسلام.

وأكد الشيخ بهاء الحريري على متانة العلاقة التي تربطه شخصياً مع إخوانه في الطائفة الكريمة ، وسعيه الدائم معهم للحفاظ على آواصر العلاقات الأخوية المتينة ، كونهم قدموا ولايزالون كل الخير والدعم للبنان في الداخل و دول الإغتراب.