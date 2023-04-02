الصايغ: أسماء عدّة في جعبة أبي نجم.. وخلاص لبنان بالتدويل

أشار النائب سليم الصايغ أنّ خلاص لبنان لا يمكن أن يتم إلا بتدويل حقيقي لأزمته وأن التدويل قد بدأ عندما قمنا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل كما عندما طلبنا من الـ IMF أن يتدخل من أجل القيام بإصلاحات مالية واقتصادية.

وأردف في حديث لـ “صوت لبنان” أن هناك خلافًا كبيرًا حول هوية لبنان وعلينا أن نستفيد من كل اتفاق دولي عكس ما يظن الكثيرون أن أي اتفاق دولي لن يفيد لبنان، لذلك علينا أن نتوحد حول مبادئ واضحة من أجل الاستفادة من هذه الاتفاقات.

وأوضح أن الكتائب اللبنانية ترفض أن يأتي رئيس للجمهورية من محور 8 آذار، فالمطلوب رئيس مؤتمن على اقتصاد وأمن وحرية اللبنانيين.

وقال إن على المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مكتمل المواصفات ويحصل على دعم دولي ودعم من الشعب اللبناني ويحظى بثقة عفوية من اللبنانيين وقال إن على الدول التي تتدخل من أجل إيصال رئيس للجمهورية أن تمتزج آراء الشعب اللبناني، فسليمان فرنجية هو ابن المنظومة وهو لم يسمح لوزيره أن يمثل أمام القضاء اللبناني ومنع استمرار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأكد أن ظروف ترشيح فرنجية اليوم أسوأ من ظروف ترشيح عون في الـ 2016 حيث كان هناك نمو بنسبة 3 بالمئة، بينما اليوم النمو هو تحت الصفر ووصلنا إلى الانهيار، لذلك على المرشح للرئاسة أن يكون على مسافة واحدة من اللبنانيين وأن يكون لصيقًا بمفهوم دولة المواطنة واستقلالية القضاء.

وأشار إلى أن الدول الكبرى قد فوضت فرنسا للتعامل بالملف الرئاسي اللبناني كون الأخيرة تستطيع أن تجعل حزب الله يلين بتعاطيه بالملف الرئاسي، وأوضح أن على كل فريق أن يتنازل قليلًا كي نصل إلى تسوية تاريخية مشرفة وأكد أنّ معادلة سليمان فرنجية نواف سلام ساقطة وأن الفرنسيين يطرحون مبادرة أخرى لا نعرف تفاصيلها بعد، فالفرنسيين أدركوا أن هناك رفضًا داخليًا لوصول فرنجية.

وقال إن المطران أبي نجم يحمل في جعبته أسماء عدة طرحتها الكتائب وبقية المعارضة لا تشكل تحد نافر للفريق الآخر.

وفي الختام، طلب من المعارضة الثبات على موقف موحد وعلى الدول المؤثرة أن تسرع في مبادرتها من أجل لبنان.