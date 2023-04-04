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الصايغ: لبنان استثمار مهمّ لفرنسا.. وهناك 3 دول صانعة للرئيس

منذ 9 دقائق
النائب سليم الصايغ

النائب سليم الصايغ

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أكّد النائب سليم الصايغ أنّ “لبنان استثمار مهم للفرنسيين”، مضيفًا أنّ “أساسه في القوة الناعمة ولبنان لا رديف له في الشرق الأوسط بما يتعلق بتلاقي الحضارات وحرية الرأي” وأنّ “الرأي العام أظهر أنه قادر وعامل مؤثر مغير للأنظمة”.

وأضاف في حديث للـLBCI  أنّ “هناك 3 دول صانعة للرئيس بما فيها إيران، أما فرنسا فلديها وكالة نظرًا لأولويات وتقاسم النفوذ لأن الأميركي لا يمكنه الغوص في تفاصيل الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى أنّ “هناك حفظًا للدور الفرنسي إذ إن لبنان يأتي في سلم الأولويات الفرنسية ضمن سياساتها في شرق المتوسط”.

وكشف الصايغ أنّ “هناك كلامًا سعوديًا مهمًا كبيرًا سمعناه يقول إن لبنان في عمق الأمن القومي العربي، ما يعني أن لبنان ليس هامشيًا وغير متروك وغير مجيّر ومربوط بالعمق العربي”، مضيفًا أنّ “الاستثمار في لبنان ليس المالي فقط، إنما في كل النواحي له مردوده العربي”.

 

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