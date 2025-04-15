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الصدي ترأس اجتماعاً لمواجهة شح المياه وقلة المتساقطات واستقبل وفدا من البنك الدولي

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وزير الطاقة والمياه جو الصدي خلال استقباله وفدا من البنك الدولي

وزير الطاقة والمياه جو الصدي خلال استقباله وفدا من البنك الدولي

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ترأس وزير الطاقة والمياه جو الصدي اجتماعا ضم رؤساء مجلس إدارة ومديرين عامين لمؤسسات المياه في لبنان ورئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وفريق عمل مشروع الإصلاحات في قطاع المياه الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

خصص الاجتماع للبحث في سبل مواجهة تداعيات شح المياه وقلة المتساقطات هذا العام وضمان استمرارية الخدمة العامة وعدالة التوزيع. كما تم البحث في سبل ترشيد الطلب، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية القائمة.

كما استقبل الصدي وفدا من البنك الدولي، ضم مدير قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسام بيدس، المسؤول عن قطاع الطاقة في لبنان ألكسيس مادلين وكبير الخبراء في الطاقة محمد زكريا قمح.

وتناول البحث قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم ٤٦٢/٢٠٠٢ وسبل تطبيقه وكيفية النهوض بالقطاع.

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