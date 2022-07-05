الصندوق الفرنسي – السعودي لدعم لبنان يدخل حيز التنفيذ

وقّعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة التنمية الفرنسية إتفاقية تمويل بقيمة 12.5 مليون يورو لدعم الشراكة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومستشفى طرابلس الحكومي، وهو ثاني المستشفيات الحكومية في لبنان.

وأشار بيان صحافي مشترك فرنسي سعودي الى أن “هذا المشروع يهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحيّة التي يقدّمها المستشفى إلى السّكّان في شمال لبنان، فضلاً عن تحسين إمكانية إستفادة الفئات الأكثر هشاشة من الخدمات الصحيّة. فمن شأن هذا التمويل أن يتيح الإرتقاء بمستوى البنى التحتيّة والتجهيزات في المستشفى وإعادة تنظيم خدمات الطوارئ وتعزيز كفاءات فريق العمل فيه. ويحظى المشروع كذلك بدعم بقيمة 9 ملايين يورو من المملكة العربية السعودية، من خلال تفويض مالي من جانب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لوكالة التنمية الفرنسية، ضمن إطار المبادرة الفرنسية – السعودية لدعم شعب لبنان. ويمتدّ تنفيذ المشروع من عام 2022 إلى عام 2025”.

وذكر البيان أن “حفل التوقيع جرى في مستشفى طرابلس الحكومي، بحضور سفيرة فرنسا في لبنان “آن غريو”، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان “وليد عبدالله بخاري”، ووزير الصحة اللبناني، “فراس الأبيض”، ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان “سيمون كازابيانكا إيشليمان” وعدد من المسؤولين الرسميين اللبنانيين”.

كما أوضح أن “هذا التوقيع يأتي ترجمة للإتفاق الذي تمّ توقيعه في شهر نيسان الماضي، بين وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووكالة التنمية الفرنسية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وفقاً للالتزامات التي اتّخذها رئيس الجمهورية الفرنسية وولي العهد السعودي في الرابع من شهر كانون الأول الماضي في جدّة. ويهدف هذا الصندوق الإنساني المشترك الفرنسي – السعودي إلى تلبية الحاجات الأكثر الحاحاً لدى الفئات الهشّة في لبنان، إذ يقدّم دعماً ماليّاً لمجموعة من المشاريع في القطاعات ذات الأولويّة كالصحّة والأمن الغذائي، وهو دعم يبلغ، حتّى السّاعة، زهاء ثلاثين مليون يورو”.

وأكد البيان أن “فرنسا والمملكة العربية السعودية تبقيان إلى جانب الشعب اللبناني، وتعيدان التأكيد على الضرورة الملحّة لإجراء الإصلاحات اللازمة من أجل إخراج لبنان من الأزمة”.