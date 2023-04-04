الصورة تزداد سوادًا.. وضع لبنان الاقتصادي والمالي بلغ أعلى درجات الخطورة!

يبدو أنّ الصورة تزداد سواداً وخصوصاً على المستوى المالي، حيث أكّدت معلومات موثوقة لـ”الجمهورية”، أنّ مخاوف شديدة أبدتها مستويات مالية دولية مسؤولة من دخول لبنان، خلال فترة لم تعد بعيدة، مرحلة جفاف احتياطه نهائياً من العملات الصعبة، في ظلّ النزف اليومي الحاصل في هذا الاحتياط.

وبحسب المعلومات، فإنّ “إشارات تحذيرية من هذا القبيل تلقّتها مستويات اقتصادية، تؤكّد أنّ نفاد الاحتياط يعني بلوغكم نقطة اللاعودة”. وأكّدت مصادر اقتصادية مسؤولة لـ”الجمهورية”: “أنّ وضعنا الاقتصادي والمالي بلغ أعلى درجات الخطورة، فالنزيف المالي لم يتوقف، ولا يبدو أنّه سيتوقف”.

وتحذّر المصادر من أنّه مع النزيف الدائم قد يصل الأمر إلى المسّ بالمحرّمات الاقتصادية، أي بالذهب، ومحاولة بيعه كله أو بيع جزء منه، وقالت: “ما يُخشى منه في هذه الأجواء أن يكون من تراوده أفكار خبيثة مثل بيع الذهب. أولاً هناك قانون يرعى هذا الأمر، ومعنى ذلك أنّ التصرف بالذهب يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، ولا نعتقد أنّ في الإمكان إقرار مثل هذا القانون. أما ثانياً، وبمعزل عمّا إذا كان بيع الذهب سيحقق انفراجاً مالياً أو لا، الّا أنّ الخطورة الكبرى فيه أنّ دولارات الذهب ستُهدر وتذهب إلى العدم، وربما إلى الجيوب، طالما انّ لبنان محكوم بالذهنيات ذاتها والعقليات التي تسببت بالأزمة وفاقمتها”.

إلى ذلك، وفي خلاصة حول لبنان، أكّد مسؤول مالي دولي لـ”الجمهورية”: “أنّ أفق لبنان مقفل أمام تلقّيه أي دعم مادي أو مساعدات من الخارج، وخصوصاً أنّ لا ثقة لدى المجتمع الدولي في إمكان أن تباشر السلطات المسؤولة في لبنان في إجراء اصلاحات، بل إنّ المجتمع الدولي يستغرب كيف أنّ السياسيين في لبنان، ورغم النصائح، لا يزالون ماضين في المنحى الذي يبقي لبنان بمنأى عن ثقة الخارج به”.

ولفت المسؤول عينه إلى أنّه لا يبقى أمام لبنان في هذه الحالة سوى عقد برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي. ووفد بعثة الصندوق زار لبنان أخيراً، وكانت نتائج زيارته مخيّبة للآمال، وربما تكون للبعثة زيارة ثانية خلال شهر أيلول المقبل، ومن الآن وحتى أيلول نحو ستة أشهر، نتمنى أن يتمكن لبنان من تجاوزها.

ورداً على سؤال قال المسؤول الدولي: “ليس لدينا خطط لزيارة جديدة للبنان قبل شهر أيلول، إلّا إذا استجد أمر أوجب ذلك، حيث أنّ الزيارة ممكنة لاستئناف البحث في برنامج تعاون مع لبنان، إذا ما تمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكّلت حكومة كاملة الصلاحيات”.

إلّا أنّ المسؤول عينه نبّه إلى مسألة جوهرية، وتتجلّى في أنّ “بعثة صندوق النقد زارت لبنان مرات عديدة، وفي كل مرة نلمس تراجعاً أكثر فأكثر، وبناءً على جولات النقاش العديدة، كوّنا ملاحظات جوهرية على أداء الجانب اللبناني، وخلاصتها أنّه اصبح لدينا اقتناع كليّ بأنّ القابضين على السلطة في لبنان، ليسوا جدّيين ولا يريدون أن يصل لبنان إلى برنامج تعاون مع الصندوق. هذا الأمر لا يزعجنا كصندوق، ولا يسرّنا في الوقت عينه، فنحن نعرف وضع لبنان وحجم أزمته، وإلى أين يسير، ولذلك نحن حزينون على هذا البلد”.

أضاف: “هذا التوجّه، لمسناه أولاً في الوضع السياسي القائم، وتغليب الحسابات الحزبية والسياسات المتناحرة على مصلحة لبنان، التي انتفت معها إمكانيات إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدّمها رئاسة الجمهورية والحكومة، وهذا ما أبلغته بعثة الصندوق صراحة إلى المسؤولين اللبنانيين على اختلافهم، ولم نشعر انّهم تأثروا بما نقوله، ولمسناه ايضاً، عندما حاول اللبنانيون الخروج على اتفاق اعلان المبادئ مع صندوق النقد، بالتشاطر على الصندوق، حيث تمّ الاتفاق على جوهر هذا الاتفاق ليحقق الغاية المرجوة منه، ومبادئ معينة ينبغي التأكيد عليها في قانون السرية المصرفية على سبيل المثال. إلّا أنّ الصيغة التي عُمل عليها كانت امراً بعيداً كل البعد عمّا اتفقنا عليه. والامر نفسه بالنسبة إلى الكابيتال كونترول، حيث انّ ما يُحضّر في لبنان حالياً لعرضه على الهيئة التشريعية لمجلس النواب اللبناني، هو صيغة خارجة عمّا تمّ الاتفاق عليه مع صندوق النقد”.