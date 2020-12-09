الضمان يرفع تعرفة الأجر اليومي للسرير لمصابي كورونا

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الآتي:

في ظل تزايد عدد المصابين بجائحة كورونا يوما بعد يوم وفي ظل قلق المواطن اللبناني من رفع الدعم عن الدواء والمستلزمات الطبية والمعالجة داخل المستشفى، طمأن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المضمونين، فأصدر المذكرة الإعلامية رقم 650 تاريخ 8/ 12/ 2020 بناء على موافقة مجلس الإدارة، القرار رقم 1140 الجلسة عدد 858 تاريخ 4/ 12/ 2020، قضى بموجبها ما يلي:

“يضاف الى مقدار الأجر اليومي للسرير عن اقامة المضمون المصاب ب “فيروس كورونا” مبلغا وقدره:

” 000 200 ل.ل. ( فقط مائتا ألف ليرة لبنانية لا غير) في الغرفة العادية.

” 000 400 ل.ل. ( فقط أربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير) في غرفة العناية الفائقة. وذلك بدل استعمال مستلزمات الحماية الشخصية من هذا الوباء “PPES”.

” يشمل رفع التعرفة كافة مرضى كورونا الذين دخلوا أو كانوا داخل المستشفى بتاريخ 18/ 11/ 2020.

وبهذه المناسبة يعيد الكتور كركي تجديد إلتزامه إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف وطأة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والمالية عن كاهل المضمونين اللبنانيين.

ويطلب د. كركي من جميع مقدمي الخدمات الصحية والطبية وخاصة المستشفيات عدم تقاضي فروقات مالية خارج التعرفات المقرة من قبل ادارة الصندوق.

ويذكر الدولة اللبنانية بضرورة ايفاء المستحقات المتوجبة عليها للضمان قبل نهاية العام 2020 بعد أن تجاوزت الديون المتوجبة عليها الـ 500 4 مليار ل.ل.

وفي سياق آخر متصل بالقطاع الصحي، دعا الدكتور كركي كل الجهات المعنية التعاون في ما بينها من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد بأقل التداعيات والخسائر الممكنة”.