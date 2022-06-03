“الطاقة” لأصحاب المولّدات: لرفع ساعات التغذية إلى 16 ساعة يوميًّا أقلّه

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه، ما يلي:

عطفا على بيانها المتعلق بالتسعيرة التوجيهية للمولدات الخاصة عن شهر ايار المنصرم، يهم وزارة الطاقة والمياه توضيح الآتي:

ازاء اللغط الحاصل حول طريقة احتساب المصاعد والاقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار Triphasé فإنّه ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophasé) . على سبيل المثال، إذا كان إشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 340.000 ليرة.

كما تطلب وزارة الطاقة والمياه من أصحاب المولدات الخاصة ألا تتدنى ساعات التغذية عن 16 ساعة يومياً خصوصاً بعد تحسين قيمة الشق الثابت من التسعيرة.

وتتمنى على وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة وتشديد الرقابة على هذا القطاع وذلك للمزيد من الحماية للمواطنين.