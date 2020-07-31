الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض محدود بالحرارة

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يسيطر طقس غائم جزئياً من دون تعديل بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا السبت غائما جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الداخلية. تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة من شبه الجزيرة العربية. يخف تأثيرها تدريجيا إعتبارا من بعد ظهراليوم الجمعة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الجمعة: غائم جزئيا مع بداية إنخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية إبتداء من فترة بعد الظهر دون تعديل على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ورياح ناشطة. يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة وتسوء الرؤية أحيانا. السبت: غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وإنخفاضها بشكل محدود في المناطق الداخلية. تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة. الأحد: غائم جزئيا مع عودة درجات الحرارة في المناطق الساحلية الى معدلاتها الموسمية وإنخفاض نسبة الرطوبة، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 32 درجة. فوق الجبال من 19 الى 29 درجة. في الداخل من 20 الى 39 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء جدا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

– الضغط الجوي: 1007 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 48:05 ساعة غروب الشمس: 40:19