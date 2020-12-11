“الطلاب يستعدّون لإعلان انتفاضة عارمة”

اعتبرت الاندية العلمانية والمستقلة شبكة “مدى” في جامعات لبنان في بيان، أن النوادي العلمانية والمجموعات المستقلة تمكنت من تحقيق انتصارات كبيرة في الانتخابات الجامعية خلال الفترة الماضية، كما تمكن الطلاب العلمانيون من إطلاق مجموعات علمانية جديدة ووازنة باتت تغطي كل جامعات بيروت وجبل لبنان، بالإضافة إلى معظم الجامعات في سائر المناطق”.

ورأت أن “هذا التقدم، يتزامن اليوم مع مخاطر غير مسبوقة تهدد طلاب لبنان، وفي طليعتها أزمة دولرة الأقساط ورفع سعر الصرف المعتمد لتقاضي الأقساط في الجامعات الخاصة، والتي أصبحت تهدد قدرة الطلاب على الاستمرار في دفع أقساط جامعتهم. كما تتربص الأزمة الإقتصادية الخانقة بالطلاب، لتحولهم إلى مشاريع هجرة أو بطالة بعد التخرج. وبموازاة ذلك، تستمر أزمة الجامعة اللبنانية الناتجة عن إهمال رسمي مخيف، وخصوصا من ناحية سياسات التقشف والحرمان التي ضربت موازنتها وهددت قدرتها على الإستمرار بتوفير العلم اللائق لطلابها”.

وأشارت إلى أنه “لكل هذه الأسباب، لم يعد هناك مفر من الإتحاد اليوم في معركة طلابية واحدة، عنوانها رفض الخضوع والرضوخ لمنطق إذلال الطالب وتجاهل مطالبه، وخصوصا من ناحية وزارة التربية والتعليم العالي التي وقفت متفرجة إزاء كل الأزمات الراهنة، وبالتحديد أزمتي أقساط الجامعات الخاصة ومشاكل الجامعة اللبنانية”.

ودعت “جميع الطلاب والناشطين ووسائل الإعلام إلى “إعلان طلاب لبنان” يوم السبت المقبل عند الساعة الثانية عشر ظهرا، في مسرح دوار الشمس في منطقة الطيونة، ليكون هذا الإعلان بمثابة نقطة الإنطلاق نحو مواجهة موحدة ومفتوحة، بمطالب واضحة وصريحة، وبآليات ضغط يحددها الطلاب وفقا للحاجة”.

وختمت: “إن طلاب لبنان يستعدون اليوم لإعلانها إنتفاضة عارمة في وجه كل من يهدد مستقبلهم وقدرتهم على الصمود في بلادهم، فليكن يوم السبت المقبل موعدنا للإنطلاق نحو هذه المعركة”.