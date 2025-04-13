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العثور على مخدرات داخل ملابس مسافر في مطار بيروت

منذ 8 ثواني
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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أفادت معلومات “الجديد”، بن دائرة المسافرين في جمارك مطار بيروت الدولي، تمكّنت فجر اليوم الأحد، من إحباط عملية تهريب كمية من مادة الكوكايين تقدر بثلاثة كيلوغرامات.

فخلال تفتيش المسافرين القادمين على متن الطائرة الإثيوبية رقم ET406، تم الاشتباه بإحدى الحقائب العائدة لمسافر من الجنسية النيجيرية. وبعد إجراء التفتيش الدقيق، تبيّن أن المخدرات كانت مخبّأة بطريقة محترفة داخل أزرار ملابس أفريقية تقليدية.

وقد ألقت عناصر الجمارك القبض على المشتبه به، وبناءً على إشارة القضاء المختص، جرى تسليمه إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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