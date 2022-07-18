الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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العطلة القضائية بدأت.. ماذا عن المحكمة العسكرية؟

منذ دقيقتين
القضاء

القضاء

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه بدأت اعتباراً من يوم الجمعة 15 تموز العطلة القضائية، بناءً على قانون القضاء العدلي والتنظيم القضائي، على أن تمتد حتى 15 أيلول ضمناً، ويتوقف خلالها العمل في المحاكم على أن يتم النظر في الشكاوى والدعاوى الواردة خلالها من قبل القضاة المناوبين.

وتوزعت جداول بأعمال مناوبة القضاة في محاكم التمييز المدنية والجزائية، وفي النيابة العامة الإستئنافية والنيابة العامة العسكرية، إضافة الى قضاة التحقيق والقضاة المنفردين في عدلية بيروت والمحافظات كافة.

أما المحكمة العسكرية، فتُتابع جلسات المحاكمة فيها ثلاثة أيام في الأسبوع.

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