العلية: هيئة الشراء العام استلمت هذا الملف في ٣ نيسان وأحالته إلى التدقيق

صدر عن رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية البيان التالي:

“صباح اليوم تقدم سعادة النائب جورج عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسؤالين إلى كل من رئيس هيئة الشراء العام ووزير الاتصالات بموضوع مزايدة تلزيم مرفق الخدمات البريدية، طالباً الجواب بالسرعة الممكنة.

توضيحا للحقائق، اعود وأؤكد أن هيئة الشراء العام استلمت الملف ظهر يوم الاثنين ٣ نيسان ٢٠٢٣ وأحالته إلى التدقيق عملاً بأحكام المادة ٧٦ من قانون الشراء العام، وأنها ستصدر، فور انجاز التدقيق، تقريراً مفصلاً معززا بالوقائع والنصوص القانونية ينتهي إلى خلاصات وتوصيات؛ وأن هذا التقرير سيبلغ إلى المراجع المحددة في المادة ٧٦ فقرة (٩) من قانون الشراء العام وهي: “رئاسة الجمهورية، مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي”، كما سيتم نشره وفقاً للأصول على الموقع الالكتروني لهيئة الشراء العام لاطلاع العموم عملا بأحكام النص ذاته.

بانتظار انجاز التقرير نلتزم الصمت الإيجابي، وبعد صدوره نكون جاهزين للكلام البناء لمناقشة مضمونه، وفقاً لموجباتنا الوظيفية، مع أي جهة مختصة”.