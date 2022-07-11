الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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العلية يردّ على عملية التهويل: سيكون لي الموقف المناسب في الوقت المناسب

منذ 10 دقائق
جان العلية

جان العلية

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صدر عن المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية البيان الآتي:

“في اطار عملية التهويل والتخويف لفرض تعطيل تطبيق قانون الشراء العام في تاريخ بدء نفاذه في 29 تموز الحالي، واستكمالا للضغوط على ادارة المناقصات لفرض مسار معين على مزايدة السوق الحرة بتاريخ 14 الحالي، اعلن السيد وزير العدل في مقابلة تلفزيونية مساء 10 الحالي، انه تقدم باخبار بحق المدير العام لادارة المناقصات امام النيابة العامة التمييزية بناء على شكوى وردته من مجلس شورى الدولة، بخصوص موضوع مزايدة السوق الحرة.

ازاء انتقال الضغوط من الخفاء الى العلن، وامام هذا الاستغلال والاستثمار للنفوذ غير المسبوق الذي بلغ اليوم حد التدخل علنا لمنع تطبيق القانون والتحكم في مسار الصفقات العمومية لفرض عارضين محددين واستبعاد اخرين، سيكون للمدير العام لادارة المناقصات، من ضمن الاطر الدستورية والقانونية والقضائية، الموقف المناسب في الوقت المناسب”.

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