العليّة عن إلغاء تلزيم المطار: حاولوا استدراجي لتحقيق إنجازات وهميّة

أعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة في بيان، أنّه “في وقت أكدت هيئة الشراء العام ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن مزايدة المطار، ضرورة السير بالمسار القانوني الصحيح وفقًا لقانون الشراء العام، وقامت بموجباتها القانونيّة كاملةً تنفيذًا لأحكام هذا القانون. شُنّت عليها حملة عشواء من بعض الجهات في محاولة لاستدراج رئيسها إلى موقف يُستثمر في السياسة أو في مسار تحقيق الإنجازات الوهميّة”.

وقال: “وإذ تفاجأ البعض من هؤلاء يوم أمس بقرار إلغاء المزايدة، لم يتمكن من إخفاء حزنه وامتعاضه لخسارة ورقة يُتاجر بها، لتلميع صورته الإصلاحيّة المهترئة. نؤكد مجددًا عدم الإنجرار إلى أي منطق خارج منطق دولة القانون والمؤسسات، والقيام بدورنا كاملًا في كل المناقصات والمزايدات التي تخضع قانونًا لصلاحيّات هيئة الشراء العام”.