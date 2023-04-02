العمار: ليساعد الله مسؤولينا بإيجاد طريق الخلاص

أمل راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار، أن “يساعد الله مسؤولينا بإيجاد طريق الخلاص لهذا الوطن المجروح”، داعًيا إلى “التضرع والصلاة للجيش قيادة وضباطًا وعناصر ولجميع أجهزة القوى الأمنية التي تعمل جاهدة في حفظ أمننا وحماية بلدنا من الأخطار”.

العمار وخلال قداس الشعانين، تطرق إلى حادثة الاعتداء على مدافن الطائفة في منطقة حارة صيدا التي حصلت قبل يومين، واصفًا “الاعتداء بالمادي لجهة عملية تكسير الصلبان ورمي تمثال السيدة العذراء وكسره ولاذ الفاعلون بعدها بالفرار، هذا العمل الذي لاقى استنكارًا وشجبًا بالإجماع من قبل كل الفاعليات في صيدا وجوارها وحتى على صعيد كل لبنان، وهذا ما نسميه صوت الشعب الذي يدعو الله إلى تخليصه من كل سوء وإعطائه الأمان والسلام، وأن نعيش مع بعضنا حياة مشتركة بتعاون ومن دون أي خوف”.

وإذ لفت إلى أن هذا الإجماع ظاهرة في شق منه محزن، اعتبر أن “في شقه الآخر يشكل الطمأنينة ووجهًا مفرحًا يقول بأن صوت الخير ما زالت أصداؤه في صيدا والجوار ولبنان، أقوى من صوت الشر، رغم كل الظروف التي نعيشها، ولا زال هناك كثر يريدون الخير لهذا الوطن والعيش بأمان وسلام، كل شعب هذا الوطن بحرية دينية واجتماعية واقتصادية واحترام الجميع”.

وختم العمار داعيًا إلى “عدم الخوف واليأس لأنه لا بد للخير أن يعمّ اللبنانيين جميعًا لأنهم يستحقونه”.