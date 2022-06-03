ما مصير “ابو سلة” الملاحق في أحداث الشراونة؟

نفت مصادر أمنية لوكالة “اخبار اليوم” المعلومات التي تحدثت عن تمكن الملاحق (ع.ز) والملقب بـ”ابو سلة” من الهرب من حي الشراونة في بعلبك. وقالت ان سبب هذه الاخبار يعود الى انتشار رسالة صوتية منسوبة له تفيد أنّه استطاع الهروب من الطوق الذي فرضه الجيش على حي الشراونة وتل الأبيض.

واكدت المصادر أنّ العملية التي ينفذها الجيش مستمرة وأنّ الشائعات التي تُبث تهدف إلى التمويه وتشتيت العملية العسكرية لتسهيل عملية هروب المطلوب الخطير.

وكانت افادت مديرية التوجيه ان قوة من الجيش تنفذ عمليات دهم في الشراونة- البقاع بحثاً عن مطلوبين، وقد حصل تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى وقوع إصابات عدة.

واعلنت في بيان ثان عن استشهاد عسكري واصابة خمسة آخرين أثناء عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في الشروانة والتي اسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين.

أعلن الجيش اللبناني عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، خلال اشتباك مع مطلوبين بمنطقة الشراونة في مدينة بعلبك.

ولفت بيان قيادة الجيش على تويتر إلى أن الاشتباك حصل أثناء “عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في الشراونة، والتي أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين”.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق، الجمعة، أن قوة تابعة له “تنفذ عمليات دهم في الشراونة – البقاع بحثا عن مطلوبين، وقد حصل تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة”.