العميد نادر: التوحّد في جبهة معارضة للإنتصار على هذه السلطة الفاسدة

مثل العميد المتقاعد جورج نادر أمام القضاء صباح اليوم، على خلفية دخوله مع عدد من الناشطين إلى وزارة الخارجية في آب الفائت.

ومن أمام ثكنة بربر الخازن شكر نادر كل ثوار 17 تشرين، وقال “معركتنا اليوم هي لتحرير القضاء، لأن من دون قضاء عادل ومستقل لا يمكن بناء دولة ويجب ان نضع يدنا بيد القضاة المستقلين لتحرير هذه المؤسسة من السلطة السياسية”، وتابع “نريد تحرير لبنان من هذه السلطة”.

واوضح ان التحقيق تمحور حول دخوله الى وزارة الخارجية، وقال في هذا الإطار “افتخر انني دخلت الى الخارجية مع رفاقي الثوار وقلنا اننا نريد توجيه رسالة الى العالم الحر للقول ان اكبر انفجار غير نووي حصل في بيروت وسقط فيه عشرات الشهداء ودولتنا لم تتحرك”.

وأردف “دخلنا الى الخارجية بقلب محروق، ولا يمكن ازالة هذه السلطة الا بوحدة الثورة”.

ودعا نادر كل ثوار 17 تشرين في كل ساحات لبنان الى التوحّد في جبهة معارضة بوجه هذه السلطة الفاسدة للانتصار عليها.