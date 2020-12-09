الـ5 امبير ستصبح بـ500 ألف إن رُفع الدعم؟

حذّر نقيب أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة من مغبة رفع الدعم عن المازوت، مشيرا إلى أنّ الـ 5 امبير ستصبح بـ500 ألف.

ولفت سعادة في حديث إلى “صوت لبنان”، إلى أنّ رفع الدعم سيؤثر بالدرجة الاولى على المواطن لا على اصحاب المولدات، كاشفا عن طرح لتخفيف ساعات التغذية بين اربع او خمس ساعات و”تحميلنا اعباء الاعطال”، وفق قوله.

وأشار سعادة الى انه طرح في اجتماعات امس دعم الزيوت وقطع الغيار في حال اتخذ هذا القرار، مشدداً على ان الحل يكمن بوقف التهريب.

ويتداول على نطاق واسع أن الدولة تتجه لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والمحروقات والدواء.

ويتزامن الاجتماع مع احتجاجات في العاصمة بيروت ضد رفع الدعم.

وقطع عشرات المحتجين طريقا رئيسية وسط العاصمة بالإطارات المشتعلة قبل أن تعيد قوى الأمن فتحها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.