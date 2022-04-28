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القبض على 4 اشخاص دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية

28 - أبريل - 2022
القاء القبض -تعبيرية

القاء القبض -تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 25-4-2022 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة والرّصد، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من ضبط “فان” لنقل الركاب بقيادة: ع. ع. (مواليد عام 1986، لبناني) وعلى متن الـ”فان” أربعة أشخاص من التابعية السورية، دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر معبر وادي خالد، وهم كلٌّ من:
– أ. ز. (مواليد عام 1992)
– ج. ب. (مواليد عام 1979)
– ع. ن. (مواليد عام 2004)
– ن. ك. (مواليد عام 1994)

بالتحقيق مع السّائق، اعترف بنقل الأشخاص عبر المعبر المذكور إلى محلّة الكولا، لقاء مبالغ ماليّة.

أودعوا فصيلة الرملة البيضاء، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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