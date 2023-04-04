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القرم: الوضع خطير جدًا.. ولقاء مرتقب بين ميقاتي وموظفي "أوجيرو"

منذ 35 دقيقة
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

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أكد وزير الاتصالات جوني القرم، أن رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية لن يعلن قريبًا في مؤتمر صحافي ترشحه لرئاسة الجمهورية، إذ من المبكر ذلك ويجب أولًا أن يتبلور المشهد.

كما أشار القرم في حديث إلى صوت كلّ لبنان، إلى أنه لن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري، إنّما من المحتمل عقدها الأسبوع المقبل.

أمّا في ما يخصّ هيئة أوجيرو، فأوضح القرم أنّه اجتمع مع نقابة موظفي أوجيرو وجرى الحديث عن خارطة طريق، معلنًا عن لقاء يجمعهم مع الرئيس نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم لعرض الأفكار ومدى إمكان وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وقال: سنرى مدى التجاوب مع الاقتراحات وما يمكن تنفيذه، على أمل إيجاد حلول جديّة.

أمّا عن التحذيرات الدولية المالية بشأن نفاد الاحتياط بالعملة الأجنبية قريباً في لبنان، فأكد القرم أن ليس هناك تضخيم للموضوع، لأنّ الوضع خطير جداً ويحتاج إلى معالجة جدّيّة.

 

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