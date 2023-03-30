القرم: عرضٌ واحد مقبول لتولّي الخدمة البريديّة في لبنان

أعلن وزير الاتصالات جوني القرم، أنه “استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢ تاريخ ١٢/٥/٢٢٢ بالموافقة على دفتر الشروط الخاص لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية، وعملاً بالقرار رقم ٦٣٢ تاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٢ دعوة للإعلان عن مزايدة عمومية لتلزيم الخدمات والمنتوجات البريدية، وعملًا بالمذكرة رقم ٤ م.ش.ع. ٢٠٢٢ الصادرة عن رئيس هيئة الشراء العام تاريخ ١٩/٨/٢٠٢٢، تقدّمت ٣ شركات لشراء دفتر الشروط وفقاً للأصول المتّبعة ذات الصلة”.

وأضاف القرم في مؤتمر صحافي بعد افتتاحه جلسة مزايدة الخدمات والمنتجات البريدية، في مبنى المديرية العامة للبريد في العدلية، “أنه بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٣ تقدّمت شركة ميريت بالائتلاف مع Coliprivé المملوكة كاملًا من غروب CMACGM الفرنسي وفقًا للأصول في الساعة ٨ و٤٥ دقيقة، وعلى هذا الأساس هناك شركة واحدة تقدّمت وعرض واحد مقبول من قبلنا إذا كان مستوفيًا للشروط”.

وكانت شركة النقل والخدمات اللوجستية الفرنسية CMA CGM، برئاسة الفرنسي اللبناني رودولف سعدية، قد أكدت أنها قدمت عرضًا صباح الخميس، في إطار الإجراء الذي انطلق لمنح عقد الخدمة البريدية في لبنان، بعد انتهاء فترة عقد LibanPost، الشركة التي تدير الخدمات البريدية اللبنانية، بحسب ما أكدت CMA CGM لصحفية “لوريان لو جور”.