القرم: لم يعد للدولة ولا لـ"ليبان بوست" من مصلحة في تمديد العقد

زار وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، يرافقه مدير عام البريد في الوزارة محمد يوسف، المركز الرئيسي لشركة “ليبان بوست” في مطار رفيق الحريري الدولي، وعقد اجتماعاً مع مديرها العام أنطوني لورفنغ ومديرين في الشركة اطّلع خلاله على كيفية ادارة هذا القطاع ومراحل عمل الشركة والخدمات التي تقدّمها.

كما بحث الوزير القرم في شؤون تتعلّق بـ”ليبان بوست” وبالعقد المشغّل لها، بحيث أكد انه “لم يعد للدولة ولا لـ”ليبان بوست” من مصلحة في تمديد العقد مشيراً الى انه سيعمل على اعداد دفتر شروط للمزايدة العالمية لاعمال وتشغيل القطاع البريدي في لبنان على أن تطلق قريباً مزايدة عالمية شفافة ومفتوحة بالتنسيق مع إدارة المناقصات”.

ولفت الوزير القرم الى أن “مزايدة البريد ستتمّ في أسرع وقت بعد توفر الاعتمادات اللازمة وسلوكها المراحل وفقاً للقوانين المرعية الاجراء”.

وكانت جولة لوزير الاتصالات في أرجاء مبنى “ليبان بوست”، متفقداً المكاتب والأقسام ومطلعاً على سير العمل فيها.