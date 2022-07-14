القوات: الجبل رغم كل الظروف الصعبة ينعم بأمن وسلام

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جورج عدوان: “اننا وابناء الطائفة الدرزية نبني مدماكا تلو الآخر بتصميم كبير في سبيل ترسيخ وحدة الجبل ومبدأ العيش معا”، مضيفا “الجبل رغم كل الظروف الصعبة ينعم بأمن وسلام واطمئنان لجهة العيش المشترك”.

كلامه جاء بعد ان هنأ وفد قيادي من تكتل “الجمهورية القوية” وحزب “القوات اللبنانية”، موفدا من رئيس الحزب سمير جعجع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى بمناسبة عيد الاضحى المبارك، في دار الطائفة الدرزية في فردان.

وضم الوفد الذي ترأسه نائب رئيس الحزب النائب عدوان، النائبين بيار بو عاصي ونزيه متى، والنائبين السابقين إدي أبي اللمع وأنيس نصار ومنسقَي “القوات اللبنانية” في الشوف جوزيف تابت، والمتن بيار رزوق.

وحضر اللقاء امين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي، عضوا المجلس الشيخان سامي عبد الخالق ومحمد غنّام، مدير عام المجلس مازن فياض، مدير مشيخة العقل ريّان حسن، ومستشارو شيخ العقل المشايخ: نابغ ذبيان، دانيال سعيد وعامر زين الدين.

وبعد اللقاء، عزا عدوان سبب الزيارة الى “مناسبتين، الاولى عيد الاضحى المبارك الذي يأتي هذا العام في ظروف صعبة وغير عادية إلا أن أبناء الجبل اعتادوا على التشارك في كل المناسبات السعيدة وحتى الحزينة منها، اما المناسبة الثانية فهي اغتنام الفرصة لزيارة هذا المكان حيث العقل النيّر والحكمة والانفتاح في زمن بات الأمل ضرورة لاضاءة عقول اللبنانيين وقلوبهم”.

واذ اشار الى أنه تم التطرق الى شجون الوطن وهمومه ومشاكله، أكد عدوان “اننا وابناء الطائفة الدرزية نبني مدماكا تلو الآخر بتصميم كبير في سبيل ترسيخ وحدة الجبل ومبدأ العيش معا”.

وأضاف: “الجبل رغم كل الظروف الصعبة ينعم بأمن وسلام واطمئنان لجهة العيش المشترك، الى جانب الاستقرار في الوضع الامني والعسكري. ونؤكد اننا مصممون على ان يكون هذا الجبل بعيشه الواحد وتضامنه ركيزة ننقل من خلالها هذا التعايش الى كل لبنان، في بلد يسود فيه الدستور والقانون وسيطرة الدولة على قرارها، الأمر الوحيد الذي نؤمن بأنه يحافظ على مستقبل لبنان واللبنانيين”.