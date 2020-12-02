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الكاظمي: مستعدون لتقديم المساعدة والدعم إلى لبنان

منذ 20 دقيقة
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي

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أُطلق اليوم مؤتمر دولي لدعم بيروت والشعب اللبناني برئاسة الرئيس الفرنسي وأمين عام الأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية.

وفي السياق، أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن وقوف العراق مع لبنان وشعبه، مبدياً استعداده لتقديم المساعدة والدعم إلى لبنان.
واشار الكاظمي خلال المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني الذي يعقد برئاسة الرئيس الفرنسي وأمين عام الأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية، الى ان “العراق، رغم ظروفه الصعبة، كان سبّاقا للوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق، فمنذ فاجعة انفجار مرفأ بيروت، تبرع العراق بعشرات الأطنان من المواد الطبية والمساعدات الإنسانية والغذائية، وقام بإرسال فرق طبية مختصة الى بيروت، وأهدى أكثر من مليون برميل من الوقود للشعب اللبناني، ولن يتردد العراق عن مواصلة تقديم المساعدة والدعم للبنان وشعبه”.

‏‎ولفت الى ان التكاتف الدولي الذي تلا فاجعة بيروت ساعد في سد النواقص الطارئة والفورية، لكننا ندرك أنه مازال هناك الكثير مما يجب القيام به لدعم لبنان الذي يواجه تحديات متعددة ومتزامنة كتبعات انفجار مرفأ بيروت، والأزمة الاقتصادية والمالية، وآثار جائحة كورونا، إن هذا التراكم بالتحديات أدى الى تفاقم الفقر والبطالة وصار يهدد الأمن الغذائي، مما يتطلب حلولاً بنيوية وطويلة الأمد”.

وتمنى أن ينطلق من هذا المؤتمر مشروع لدعم لبنان ومساعدة اللبنانيين على مواجهة تلك التحديات والمضي بطريق الإصلاح السياسي والاقتصادي، ولذلك، نرحب بمبادرة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي بإنشاء إطار لتطوير رؤية تجمع بين مستلزمات التعافي وإعادة الإعمار وبين الإصلاحات الهيكلية الضرورية في إدارة الحكم وبيئة عمل القطاع الخاص، وضمان الاحتياجات الأساسية للسكان. ونؤكد على أهمية دور الشركاء غير الحكوميين وضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني اللبنانية والقطاع الخاص في هذا الجهد المشترك. وكبلدٍ يواجه تحديات مشابهة، فإننا في العراق نتطلع أيضاً للاستفادة من دروس هذه التجربة، حيث نعتقد أن الأولوية الآن هي للتنمية، وتطوير نُظم الإدارة والحكومة الرشيدة، والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة في الحياة الكريمة والازدهار والاستقرار”.

وختم الكاظمي قائلا “نؤكد مجدداً، وقوفنا المستمر مع لبنان وشعب لبنان، واستعدادنا للمساهمة بتقديم الدعم الذي نستطيع تقديمه”.

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