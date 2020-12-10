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الكتلة الوطنية: ما زالت هذه المنظومة تتقاعس عن تقديم أيّ خطة إنقاذية

منذ ساعة واحدة
الكتلة الوطنية

الكتلة الوطنية

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أصدرت الكتلة الوطنية بيانا جاء فيه الآتي:

“فصل جديد من المسرحية الفاشلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري: تراشق طابة التشكيلة الحكومية وكأننا نملك ترف الوقت والمراوغة في انتظار إعلان استسلام هذه المنظومة ورحيلها.

هدر المال العام وأموال المودعين ونهبهما، وتهريب السلع المدعومة لم يكفها. ما زالت هذه المنظومة تتقاعس عن تقديم أيّ خطة إنقاذية، وترفض حتى السير بما عرضه البنك الدولي من أموال للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا.

تسوق منظومة السلطة الآن لرفع الدعم، وهو في الحقيقة خطة ممنهجة لتجويع اللبنانيين وإفقارهم بهدف الوصول إلى شغب وزعزعة أمنية لتحييد الأنظار عن فسادها. إنها عملية انتحارية تنفذها المنظومة، وهي حتما ستطيح بها إنما ستأخذ معها اللبنانيين ضحية، ولكنها لن تنجو من المساءلة وستتحمل مسؤولية ارتكاباتها. نهاية هذا الإحتلال الداخلي قريبة وسنبني على ركامه دولة عادلة تحمي جميع أبنائها”.

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