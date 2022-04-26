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الكهرباء تعود تدريجياً الى العاصمة.. اليكم التفاصيل

26 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 12:06 صباحًا
أزمة الكهرباء مستمرة في لبنان

أزمة الكهرباء مستمرة في لبنان

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عاد التيار الكهربائي تدريجا الى عدد من الأحياء والمناطق في العاصمة بيروت بعد انقطاع شامل وتام دام 5 أيام لنفاذ مادة الفيول اويل من معملي دير عمار والزهراني، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
وسيعود التيار اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من ليل اليوم الى باقي المناطق في بيروت بعد افراغ حمولة الباخرة في معملي دير عمار والزهراني اليوم.

ازمة الكهرباء:
هذا وكان قد صدر سابقاً عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي: “إلحاقًا ببيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 19/04/2022، وبما أنّ معمليّ الزهراني ودير عمار هما المعملان الحراريان الوحيدان اللذان لا يزالا موضوعين في الخدمة، كونه يتم شهريًا توريد شحنة واحدة فقط من مادة الغاز أويل لا تتعدى حمولتها //40,000// ± 10٪ طن متري تقريبًا كحد أقصى لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك بموجب إتفاقية التبادل العراقية، وحيث أنّ خزين مادة الغاز أويل قد نفد كليًا في معمل الزهراني، ما أدى إلى وضعه قسريًا خارج الخدمة ظهر اليوم، وحيث أنّ الناقلة البحرية «ELANDRA OAK» المحملة فقط بكمية تبلغ حوالى //40,900// طن متري من مادة الغاز أويل، من المرتقب أن تتوجه لترسو قبالة مصب معمل دير عمار بعد ظهر اليوم، على أن تباشر بتفريغ حمولتها سرعان ما تقوم شركات الرقابة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط بأخذ العينات من على متنها، وإجراء الفحوصات المخبرية عليها بمختبرات «Bureau Veritas» – دبي، للتأكد من ثمّ من مطابقة مواصفاتها على أثر ورود النتيجة، الأمر الذي سيستغرق بضعة أيام، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنّه من المرتقب أن تعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجاً إلى ما كانت عليها (أي بحدود 450 ميغاواط).

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