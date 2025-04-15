اللبنانية الأولى شكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعمها وثقتها بالهيئة الوطنية

استقبلت اللبنانية الأولى رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة نعمت عون، المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية معزّ دريد، في حضور نائبة رئيسة الهيئة السفيرة السيدة سحر بعاصيري سلام والسيدة جيلان المسيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان والمحامية نتالي زعرور أمينة سرّ وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية.

خلال اللقاء، شكرت اللبنانية الأولى “هيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعمها وثقتها بالهيئة الوطنية”، وأكدّت أن “خطة عمل الهيئة الوطنية للسنوات الثلاث المقبلة سوف تندرج في إطار المبادرات الإصلاحية الرامية إلى النهوض بقضايا المرأة”، وشدّدت على أهمية “انجاز الإصلاحات التشريعية المطلوبة وضرورة تطبيقها”.

من جهته، شدّد دريد على أن “هيئة الأمم المتحدة للمرأة تسعى في عملها إلى خدمة الأولويات الوطنية”، مشيراً إلى أن “من أبرز أولويات الهيئة الأممية على الصعيد الإقليمي، رفع مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى مكافحة العنف ضدّ المرأة”.

وتم التطرّق أيضاً خلال الاجتماع إلى التحضيرات للاحتفالية الخاصة بمرور 30 عاماً على إعلان ومنهاج عمل بيجينغ (Beijing +30).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة أتت مكملةً للّقاء الذي جمع اللبنانية الأولى بالأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وبالمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة سيما بحّوث في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش انعقاد الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) في الأمم المتحدة في آذار الماضي.