استمع لاذاعتنا

اللقاء التشاوري تقدم باقتراح قانون يمنح عفوا عاما جزئيا

منذ 9 ثواني
أعضاء اللقاء التشاوري

أعضاء اللقاء التشاوري

A A A
طباعة المقال

قدم النائب عدنان طرابلسي باسم اللقاء التشاوري، اقتراح قانون معجل مكرر وبمادة وحيدة يمنح عفوا عاما جزئيا يوازي تخفيض العقوبة الى ثلثي المدة وذلك عن:

1 – الاحكام الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وكان المحكوم عليه قد امضى ثلثي المدة.
2 – الجرائم التي حركت بها دعوى الحق العام امام كافة انواع المحاكم ومضى على توقيف المدعى عليه ثلثي الحد الاقصى للعقوبة التي يمكن ان يحكم فيما لو تمت ادانته.
3 – الجرائم التي لم يحرك فيها الحق العام في حال سلم المدعى عليه نفسه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
4 – تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة لمدة خمسة وعشرين سنة سجنية.
5 – تستبدل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة.
6 – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ولمدة ثمانية عشر شهرا.

وقال:” ان هذا الاقتراح يفتح المجال امام تخفيض مابين 2000 الى 3000 سجين وبذلك نكون قد خفضنا عبئا كبيرا من معاناة السجناء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللحوم تغيب عن "سفرة" اللبنانيين
    مع تطبيق رفع الدعم.. أسعار اللحوم ستحلّق حتى هذا المستوى!
    قطاع الدواجن
    نقابة الدواجن تحذّر من رفع الدعم.. سعر الفروج سيصل الى 25000 ليرة!
    الجيش الاسرائيلي-ارشيفية
    التوتر على نار هادئة… “حزب الله وإسرائيل على مسافة خطوات من الحرب”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كهف هانغ سون دونغ
    اكتُشف صدفة ويحوي غابتين.. صور عجيبة من داخل أكبر كهف في العالم
    حزب الله
    معنى مهنة مقاوم في لبنان
    شعار غوغل
    you.com.. محرك بحث جديد لمنافسة غوغل