اللواء ابراهيم: أزمة الجوازات أزمة عمر

أكد اللواء عباس ابراهيم من طرابلس أن أزمة الجوازات “أزمة عمر” وبرمجنا إعطاء الجوازات وفق الأهمية وحصلنا على الاعتماد اللازم بعد جهد سنة وتأخير متعمد.

يذكر أنه منذ أشهر بدأت أزمة جوازات السفر في لبنان. والسبب المُعلن من قبل المعنيين هو تأخر المصرف المركزي عن صرف الأموال اللازمة لصناعة جوازات السفر في الخارج. علماً أن الدولة رفعت بدلات الحصول على جوازات السفر، حتى قبل إقرار موازنة 2022، فأصبحت محصورة بصلاحيتين: 10 سنوات مقابل مليون و200 ألف ليرة، أي حوالى 40 دولاراً حسب سعر السوق السوداء.

و5 سنوات مقابل 600 ألف ليرة، أي حوالى 20 دولاراً أميركياً. ما يعني أن المواطن يموّل بحصوله على جواز سفره ويحقق الأرباح للدولة. وحسب معلومات “المدن” فإن كلفة صناعة جواز السفر لا تزيد عن 13 دولاراً.