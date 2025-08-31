الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
اللواء ابراهيم عن الإمام موسى الصدر: غيابك يسطع حضوراً

منذ 8 دقائق
اللواء عباس ابراهيم

كتب اللواء عباس ابراهيم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه: “غيابك يسطع حضورًا، ومع كلّ يومٍ يمرّ تزداد بوصلتُك دقّةً في التوجّه. أينما كنتَ فأنتَ بيننا إمامًا وهاديًا، بحرصك على الوحدة الوطنية التي ما رأيتَها إلا سلاحًا نواجه به كلَّ الأخطار والتحدّيات. الوحدةُ أنتَ مثالها، جسّدْتَها في كلِّ الميادين. استشرفتَ مستقبلَنا فقلتَ: ستمرُّ علينا مِحن وسنعيش في عالمٍ تملؤه الذئاب. كما قلتَ: إذا احتلّ العدوُّ جنوب لبنان، سأخلع ردائي وأصبح فدائي. فسلامٌ عليك وعلى رفيقَيْك. سبعٌ وأربعون عامًا لم تحرّفْنا عن خطِّك ولم تزِدْنا إلا قناعةً بك. كلُّ ظلامِهم لم يحجبْ نورَك ولن يحجُبَه. فبهدْيِك نستظلّ الحقَّ والعنفوان”

